Pumas: Leandro Augusto, ejemplo a seguir de Meritao y De Oliveira para brillar en Universidad

La historia de Pumas ha sido escrita en parte, por futbolistas brasileños y hoy, el cuadro universitario tiene en sus filas a dos que están dispuestos a grabar su nombre en esa historia: Higor Meritao y Rogerio de Oliveira.

Y es que a pesar de que ambos sudamericanos no dominan a la perfección lo que brasileños como Cabinho, Ferretti, Spencer o Cándido, los jugadores tienen en Leandro Augusto un ejemplo a seguir.

"Sé un poquito de historia de los brasileños que han estado aquí. La historia que conozco más es la de Leandro, pero nosotros venimos a poner nuestro nombre en la historia y tener títulos.

"El compromiso es dar lo mejor que tenemos porque en un equipo como este no puede faltar en la cancha. Tenemos hambre de victoria", dijo a RÉCORD el mediocampista Higor Meritao.

Por su parte, Rogerio de Oliveira, coincidió con su compañero en que quieren emular lo que Leandro Augusto consiguió en Universidad.

“Sé de la historia de Leandro que vino aquí, vi videos de él, sé que es un ídolo y ha dejado un legado y este camino al que ahora nosotros le queremos dar continuidad”, explicó a RÉCORD.

Ambos futbolistas llegan a Pumas provenientes del Ferroviaria de la Serie D del futbol de su país, pero eso no significa que no puedan triunfar en el Pedregal, pues los brasileños que llegaron antes, no lo hicieron de grandes equipos de Brasil, como por ejemplo Tuca llegó del Bonsucesso en 1976. Por lo anterior, ni Rogeiro ni Meritao, se incomodan por las dudas de su llegada.

“Sí he visto todo lo que han dicho en México y venimos a pelear, a luchar y venimos por títulos porque tengo hambre de triunfo”, dijo Rogerio. Mientras que su compañero Meritao señaló que “es normal que haya duda, que la prensa y la afición cuestionen, sabemos lidiar con eso y mostrar nuestro trabajo. Queremos dar lo máximo y demostrar porqué venimos aquí”.

