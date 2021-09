Pumas se quedó en el camino de la Leagues Cup y acabó eliminado en la Semifinal (2-0 por el León); sin embargo, no es la primera vez que Universidad enfrenta duelos ‘a matar o morir’ en torneos oficiales, pero sus buenos resultados no son los mejores sobre todo en los últimos 10 años, pues no llegan ni al 50 por ciento de efectividad en la eliminación directa.

Y es que desde el Torneo Clausura 2011, cuando de la mano del técnico Guillermo Vázquez, ganaron el título de Liga MX más reciente, los Pumas han sido victoriosos en 14 series de 29 posibles, teniendo como promedio de efectividad el 48.27 por ciento, esto en torneos nacionales como internacionales.

Por ejemplo, en el caso de la Liga MX, desde aquel Clausura 2011, han competido en nueve Liguillas, donde han jugado tres Finales (Campeones en una sola), en cinco ocasiones quedaron eliminados en la primera ronda, y en una llegaron hasta la Semifinal; haciendo un total de 32 partidos jugados, de los cuales ganaron 10, empataron siete y perdieron 15.

Asimismo, en la Copa MX, desde 2011 participaron en cinco ediciones distintas, en las que jugaron una decena de partidos, ganando cinco, empatando uno y acumularon cuatro derrotas.

Pero no todo queda en los torneos mexicanos, ya que también hay competencias internacionales en las que han participado. Tal fue el caso de la Copa Libertadores en 2016, donde llegaron hasta los Cuartos de Final, donde los eliminó el Independiente del Valle (de Ecuador), no sin antes ser los felinos quienes en Octavos de Final dejaran fuera al Táchira de Venezuela.

Y la participación más reciente fue en la Leagues Cup, torneo en el que se enfrentan los mejores equipos de la Liga MX y la MLS, donde Pumas llegó hasta la Semifinal, luego de haber eliminado en los Cuartos de Final al New York City en tanda de penaltis.

