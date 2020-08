Pumas: Dinenno reveló sentirse gratamente sorprendido con el nivel de la Liga MX

Juan Ignacio Dinneno, delantero de Pumas y quien con cuatro goles es actualmente el líder de goleo individual del Torneo Guard1anes 2020, reconoció lo gratamente sorprendido que está del futbol mexicano, pues confirmó que sí es una Liga de élite como la consideran en Sudamérica.

“Me sorprendí de la percepción que aquí tienen porque en donde he jugado al futbol hablas con compañeros que vienen a México y es un gran paso. Es una Liga élite porque tiene equipos y jugadores buenos. Hay jugadores con muy buen pasado europeo, seleccionados sudamericanos, mexicanos y eso levanta el nivel y la exigencia”, dijo el argentino a ESPN.

En tanto, el ‘9’ auriazul reconoció que en Universidad no se cuenta con los grandes fichajes ni con grandes finanzas; sin embargo, tienen talento para vencer a cualquier rival y entre ellos sin diferenciar entre mexicanos y extranjeros.

“Yo creo que sí (competimos) y va a costar trabajo, pero creo que sí por un tema de historia y jerarquía. Tenemos que estar a la altura y competir con los equipos con mayor presupuesto que nosotros. No nos escapamos de la responsabilidad de competir al mismo nivel con la mira puesta en la Liguilla.

“A mí no me gusta diferenciar el ser extranjero con no serlo. Quien viste esta camiseta tiene la misma responsabilidad. A veces al extranjero se le expone más, pero es una responsabilidad muy linda vestir esta camiseta”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: FACUNDO WALLER YA ES NUEVO JUGADOR UNIVERSITARIO