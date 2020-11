Pumas: Campeones de 2009 ven a Universidad con todo lo necesario para eliminar a Pachuca

Este domingo se juega la Vuelta de la serie entre Pumas y Pachuca, y los felinos tienen la ventaja, pero además de ello, tienen la ‘bendición’ de los auriazules que en el torneo Clausura 2009 le ganaron el título a los Tuzos. Y es que por medio de RÉCORD universitarios Campeones de aquella Final ante Pachuca, expresaron la seguridad que tienen de que los Pumas de Andrés Lillini avanzarán a la Semifinal.

“Sabía que harían un buen torneo. Se armó buen equipo, es un plantel sano y de buenas personas y si la Liguilla la hacen como hicieron el torneo, ojo con Pumas porque puede dar el campanazo y ser campeón”. Dijo Pablo Barrera, autor del tercer gol de aquel título.

Por su parte, Jehu Chiapas, uno de los novatos de los Pumas de 2009 dijo que “Pumas más allá de que no tengan nombres tan importantes como otros equipos, tienen una estructura sólida, un equipo unido, saben a lo que juegan. Recuperaron la intensidad, la garra; no tengo duda que pueden vencer a Pachuca y son serios aspirantes al título”.

En tanto Marco Palacios está convencido de que la Liguilla es torneo nuevo; sin embargo, lo hecho en la fase regular le hace confiar más en el equipo de sus amores.

“En la Liguilla lo que jugaste y los puntos que hiciste quedaron atrás, pero se trae una inercia, aunque depende de cómo salgas ese día, el ánimo, la concentración. Si Pumas sale concentrado por supuesto que puede dejar fuera a Pachuca; Pumas tiene el equipo para poder hacerlo”, dijo el ‘Pikolín’.

En tanto Efraín Juárez dijo que “han hecho un torneo extraordinario. Saben y entienden a lo que juegan y sin ninguna duda pueden dejar a Pachuca en el camino y pueden pelear por el campeonato. Les mando buena vibra y que logren levantar otra copa para hacernos felices a todos los Pumas”.

Finalmente, tanto David Toledo como Dante López también externaron su confianza en que Pumas avanzará a la Semifinal: “Desde que empezó el torneo Pumas demostró que tiene todo para vencer en este caso a Pachuca y pasar a la Semifinal, tengo mucha confianza en que así será”, dijo Toledo.

“Tienen todo lo necesario para pasar. Sabemos lo difícil que son los partidos de Liguilla y que no siempre gana el que mejor está, pero Pumas tiene pasta de Liguilla y tiene todo lo necesario para pasar”, concluyó Dante López.

SENSACIONES DEL CAMPEONATO DEL 2009

Marco Palacios

“En el silbatazo final no pude evitar llorar de alegría, era tanto mi llanto que por vergüenza me tiré al césped y agradecí por el Campeonato. Alguien me levantó y fue mi entrenador, ‘Tuca’ y yo nos dimos un abrazo increíble”.



Jehu Chiapas

“Esa vez en Pachuca fue la primera vez en mi carrera que me tocó un doping, entonces me perdí una buena parte del festejo por estar ahí que nunca me había tocado y desafortunadamente me tocó y sólo escuchaba lo que pasaba en el vestidor, pero no podía ir”.



Dante López

“Tuve oportunidad de hacer gol en la Vuelta también, pero no se me olvida que tuve uno muy claro y acabó errado, creo que hasta la fecha tengo muy presente o hasta más presente eso que el gol que hice de volea”.



David Toledo

“Cuando se pitó el final fue una gran emoción, escucharlo fue lo máximo. Correr para un lado, para el otro, abrazar a todo el mundo, yo la verdad no sabía ni qué hacer porque fue una emoción única, muy bonita, es la mayor alegría para un jugador profesional”.



Efraín Juárez

“Tengo muy grabado cuando le cortaron el bigote a ‘Tuca’. Ahora lo hacen en Tigres, pero nosotros lo empezamos, creo que fue Leandro. Siempre lo he visto sin bigote y verlo sin él se me hacía muy raro, pero fue una promesa que él hizo y la cumplió”.



Pablo Barrera

“En el momento en que me metiera ‘Tuca’ tenía que hacer algo diferente dentro del campo, pero después del gol no recuerdo mucho, lo que se me vino a la mente era festejar con la porra porque sabía que con ese gol ya éramos Campeones”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁNGEL REYNA: 'NO PUEDO CON EL NÚMERO 10 DEL AMÉRICA'