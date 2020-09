Pumas: Alfredo Talavera se convirtió en portero por 'accidente'

El destino de Alfredo Talavera era estar en la portería aunque su camino parecía dictar lo contrario. El arquero del Club Universidad aseguró que sus inicios como futbolista no fueron bajo los tres palos, pues comenzó desempeñándose como delantero.

"Yo no era portero, era delantero. Un día el portero se lastima el codo, como a mí me gustaba hacer de todo con tal de aportar al equipo, me tenía que poner yo porque sentía que la carga tenía que venir sobre mí, tenía que echarme el equipo al hombro y me puse de portero, me dijeron que lo hice muy bien pero no tenía idea de cómo ser portero", declaró en entrevista para Pumas.

Desde su llegada con el conjunto auriazul el cancerbero tenía claro que la exigencia sería un pan de cada día y aseguró estar comprometido con el equipo y con sus compañeros, pues consideró que es un ejemplo para los más jóvenes por lo que debe ser congruente con su pensar y su accionar.

"Siempre lo dije, iba a venir aquí, iba a entregar el corazón y el compromiso va a crecer, la exigencia es máxima. Hay muchos chavos aquí que tienen gran calidad y que me ven como ejemplo, repercute más para ellos lo que yo haga, hay que ser congruentes con lo que piensas, con lo que dices y lo que haces", apuntó.

