Pumas: Alan Mozo se disculpó por la indisciplina que cometió

Alan Mozo se disculpó públicamente por la indisciplina que cometió y que quedó plasmada en un video donde se le ve bebido con amigos en plena pandemia.

Por medio de sus redes sociales, el defensa de Pumas se dijo consciente de la falta que cometió y explicó lo que ocurrió el viernes pasado en el restaurante donde estuvo celebrando con sus amigos.

"El motivo de este video es para ofrecer públicamente una disculpa a toda la afición, compañeros, club y a cada una de las personas que ha confiado en mí. El pasado viernes cometí el error de ir a comer para festejar el cumpleaños de mí mejor amigo, considerándolo una fecha importante. De verdad quiero que sepan que en ningún momento estuve en estado inconveniente, a pesar de que en el video se puede apreciar como estoy ingiriendo una bebida alcohólica.

"Sé perfectamente que soy una figura pública, que soy un ejemplo y también sé que eso estuvo mal. Quiero contarles que una de las razones por las que acompañé a mi amigo es porque era una comida, en un lugar abierto, con un horario establecido, con todas las medidas de sanidad posibles, me sanitizaron en la entrada, al salir, el uso de cubrebocas era obligatorio para ir al baño. A pesar de cada una de estas situaciones sé que me puse en riesgo, que no fue la mejor decisión asistir", dijo.

Incluso, el lateral derecho compartió que aceptó las sanciones de Universidad y de la Liga MX, y extendió su disculpa hasta la Selección Mexicana, pues está consciente de que es año Preolímpico y quiere ser convocado.

"Platiqué con Andrés mostrándole mi arrepentimiento y mi aceptación a esta situación, se le hizo el conocimiento al club y a partir de ahí he seguido al pie de la letra las indicaciones y las sanciones puestas por el club y por la Liga MX.

"Sé que puse en riesgo a mis compañeros, cuerpo técnico y staff, y por eso repito: una disculpa. Estoy comprometido a cuidarme y a cuidarnos, trabajaré para recuperar la mejor versión que me dio la oportunidad de representar y ser titular en uno de los clubes más importantes de México y tan importante para mí como lo es Pumas, y también para la Selección Nacional. Es uno de los años más importantes de mi vida en el cual no pienso dejar las oportunidades pasar", expresó.

