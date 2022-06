Pumas: Adrián Aldrete está cerca de llegar, pero no es un hecho

La llegada de Adrián Aldrete a Pumas todavía no puede considerarse como un hecho, al menos no para la escuadra universitaria. Y es que aunque se rumora que el futbolista está por reportar con los felinos, RÉCORD pudo saber que a pesar de que las cosas entre el jugador y los felinos han avanzado, en el Club Universidad no darán por hecho su llegada hasta que esté todo totalmente cerrado y finiquitado, pues el futbolista aún tiene detalles pendientes con Cruz Azul, equipo en el que jugó hasta el torneo pasado.

Sin embargo, en Pumas se mantienen deseosos de que lo antes posible quede todo cerrado para poder hacer realidad la llegada de Adrián Aldrete y éste reporte con el equipo lo antes posible.

Incluso, ha sido el propio técnico Andrés Lillini quien personalmente ha hablado con Adrián Aldrete para convencerlo de fichar por Universidad, pero el timonel aún se mantiene a la espera de noticias.

"Adrián (Aldrete) me tiene que dar una respuesta pertenece a Cruz Azul, yo he hablado con el lo conozco desde los 14 años que lo lleve a Monarcas. Él ha estado haciendo su situación con Cruz Azul, entonces estoy esperando, es que es una negociación que a veces se puede caer para un lado a para el otro", dijo a RÉCORD.

