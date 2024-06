Pablo Bennevendo aceptó preocupación por sequía de Pumas: 'No debemos pasar tanto tiempo sin ser Campeones'

Pablo Bennevendo manifestó su inquietud ante la prolongada ausencia de títulos de Pumas en la Liga MX. Con 13 años sin consagrarse campeones, el canterano subraya que el club trabaja incansablemente para cambiar esta situación.

“Pumas es un equipo que creo que no debería estar tanto tiempo sin ser campeón, no es lo que queremos y no trabajamos para eso. Entonces, de nuestra parte es estar trabajando, estar dando lo mejor día a día para demostrarlo los fines de semana”, declaró Bennevendo, enfatizando el compromiso del equipo para lograr resultados positivos.

Bennevendo indicó que el director técnico argentino, Gustavo Lema, les ha pedido enfocarse en el trabajo diario para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. Además, mostró su entusiasmo por regresar a entrenar con sus compañeros.

“Nos invita a trabajar, nos invita a prepararnos para este torneo que viene con nuevas ilusiones. Y nada, es el trabajo del día a día, prepararnos lo mejor posible durante estos días y llegar en tono a la temporada”, mencionó.

“Es lindo volver con los chicos, que se vuelve una familia porque uno convive más con ellos a veces que con la propia familia. Y se extrañaba la verdad, es un lindo reencuentro”, añadió.

Finalmente, Bennevendo destacó que el Apertura 2024 podría ser su torneo de consolidación con Pumas. Aunque no comenzó el Clausura 2024 como titular, terminó alternándose con Jesús Rivas por la banda derecha.

“Sí, creo que sí, creo que lo he estado buscando estos torneos, no inicié en el pasado y lo terminé jugando, pero son cosas del fútbol, son cosas que pueden pasar y a veces no quedan en nosotros”, concluyó Bennevendo.

