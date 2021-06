Octavio Paz: 'Pumas es la oportunidad de mi carrera, la que tanto he soñado'

Al saber que ya era jugador de Pumas, fue inevitable para Octavio Paz llorar. Y es que el portero oaxaqueño de 25 años reconoció que llegar a Universidad significa la oportunidad de su vida y no está dispuesto a desperdiciarla.

“Sí (es la oportunidad de su carrera), así lo pondría. Es la oportunidad que tanto he esperado, que tanto he soñado y vengo a dejar todo porque sé a qué equipo llego, sé la responsabilidad que es porque Pumas es de los equipos grandes de México.

“Fue un gran alivio porque llevaba meses inactivo y saber que tenía trabajo, era muy afortunado y tuve hasta ganas de llorar, sí se me salieron unas lágrimas no voy a decir que no, y cuando a mi familia le di la noticia estaban felices porque siempre me han apoyado y me dijeron que es ahora o nunca”, dijo a RÉCORD al tiempo en que reiteró su nuevo compromiso:

“Había la opción de ser portero de Pumas Tabasco o estar aquí, pero yo lo dejé en manos de Dios, porque sabiendo que era Pumas donde fuera iba a decir que sí y vengo a hacer todo lo que tenga que hacer para que me volteen a ver y me den la oportunidad”.

Sin embargo, Paz está consciente de que no será fácil para él, pues sabe perfectamente que tanto Alfredo Talavera como Julio González, portero titular y suplente, respectivamente, son de calidad “indiscutible".

"Los veo como referentes, no son cualquier cosa. Sabemos lo que es Talavera y Julio cuando le tocó lo hizo fenomenal; yo sé que no es fácil y vengo motivado porque no es de la noche a la mañana decir ‘mi compañero es Talavera o Julio’, vengo con la ambición de absorber todo de ellos porque están a un ‘pasote’ arriba de mi y tengo que aprenderles”, dijo Octavio, quien compartió cómo lo recibió Julio González, segundo portero del primer equipo: “Julio es una maravilla de persona, me dijo ‘hermano, lo que necesites’, y el primer día me invitó a desayunar”.