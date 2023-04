Antonio Mohamed tiene contemplado que los jóvenes canteranos de Pumas jueguen, pero siempre y cuando, tengan talento y se ganen la oportunidad.

"Seguiremos buscando canteranos, pero no podemos probar porque la gente quiere resultados. Le daremos oportunidad a los jóvenes que tengan capacidad para que puedan cambiar, pero sino están en condiciones se lo vamos a dar a otro, se los dije, esto va a ser una competencia y no me voy a fijar en jerarquías, va a jugar el que esté mejor", dijo a RÉCORD.

Y aunque el 'Turco' confía en los jóvenes y el plantel que tiene actualmente; sin embargo, expresó que debe haber refuerzos para aumentar la calidad y competir con las grandes plantillas de la liga.

"Sí está claro que tenemos menos jerarquías que los que están arriba, siempre digo lo mismo, pero la mejor radiografía que puede haber para un equipo es la tabla de posiciones, esa no miente y por lo benévolo del torneo todavía tenemos esperanzas y puede pasar, pero también tenemos claro que tenemos que reforzar varios sectores del equipo para poder competir con los más poderosos.

"Que el equipo necesita un cambio eso está claro aunque lleguemos a lo máximo, eso está claro y tenemos que ver qué cambiar para que el equipo juegue como queremos", indicó.

