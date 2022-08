Mejía Barón sobre Dani Alves: 'No hay cláusulas que obliguen a jugar los 90 minutos'

Dani Alves no tiene una cláusula de jugar todos los minutos, como se ha rumorado, así lo aclaró Miguel Mejía Barón, vicepresidente de Pumas, quien dijo que sólo son habladurías.

"Luego del golpazo de Barcelona ha venido esto, pero luego es la llegada de Alves y luego están suponiendo que hay una cláusula en el contrato y digo, qué buena imaginación y qué buenas ideas para entrar en polémica porque vende, pero ustedes deben pensar que cualquier profesional serio no aceptaría una tontería de ese tipo. Eso no existe que hay cláusulas que obligan al técnico para que juegue los 90 minutos. Parece broma, pero sé que no lo es porque lo dicen de una manera que están convencidos, pero certifico que eso no es verdad", dijo.

Finalmente, Miguel Mejía Barón reiteró que aunque el ánimo del equipo está en reconstrucción, el técnico Andrés Lillini no se va de Pumas.

"Hablé con los muchachos hoy y les dije lo mismo que a ustedes, ante rumores que se presentan. Hay mucha gente con gran imaginación y que son atractivas todo lo que se imaginan y dicen, pero es reiterar que Andrés Lillini y su cuerpo técnico se quedan en el club".

