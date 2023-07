Matías Britos ha vuelto a sus orígenes, ya que ahora juega en el Atenas de San Carlos (de la Segunda División de Uruguay), equipo dónde se formó como profesional y el cual quiere que sus hijos conozcan, pues es un club importante en su familia.

"Estoy en el club donde me formé, donde se formaron como jugadores algunos familiares, mi papá, mi tío, y tratando de echar una mano para que el club salga adelante porque ha pasado momentos difíciles, pero en sí pasando los últimos años con el club de mis amores y con la familia, y mis niños entendiendo el arraigo que uno tiene.

"La familia muy feliz, para mi es muy lindo poder compartir con mi papá de nuevo en el club donde fue Campeón y hoy con mis niños que sienten un poco del fanático que uno tiene dentro. Familiarmente, es un momento muy lindo", dijo a RÉCORD.

Y aunque el exjugador de Pumas y León está feliz en su natal Uruguay, no descarta algún día volver a México, pues es el país donde nacieron sus hijos y tanto él como su esposa están naturalizados.

"No cierro las puertas, hoy uno se enfoca en el crecimiento de los niños y la familia en Uruguay, pero si hablamos de lo lindo que es México para vivir y de lo bien que nos trataron siempre por qué no ir, los dos niños son mexicanos, nosotros estamos nacionalizados y claro que no sentimos mexicanos", expresó.

