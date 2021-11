Mario Carrillo sobre Pumas: ‘Hice 20 pts y me querían quemar la casa; Lillini es mago con 21’

Hace nueve años Mario Carillo se convirtió en técnico de Pumas. Y aunque lo hizo de la Jornada 8 a la 15 del Torneo Apertura 2012, el entrenador está completamente convencido de que hizo un buen trabajo al frente de la escuadra del Pedregal, ya que cuando fue cesado los felinos estaban en la posición 11 con 20 puntos, por lo que cuestionó cómo es que en la actualidad el técnico Andrés Lillini es ovacionado por el trabajo que ha hecho en el torneo si únicamente tiene 21 unidades.

“Fue un privilegio haber dirigido a los Pumas, lo peor de todo es que dirigí un mes al equipo y con 20 puntos me querían quemar la casa hoy a Lillini con 21 le dicen que es un mago, por supuesto que estaba molesto, pero eso ya pasó y ya todo cambió; con 20 querían quemarme mi casa.

“No (se arrepiente de haber dirigido Pumas), al contrario. Fue algo hermoso, fue un privilegio estar en esa institución y simplemente me hizo ver muchas cosas en las que puedo mejorar como ser humano y como profesional”, dijo a RÉCORD.

Incluso, en aquel torneo, ‘Capello’ pasó momentos muy complicados, ya que la afición auriazul no le ‘perdonó’ ser de extracción americanista. A cada partido era abucheado, gritos como el ‘¡Fuera Carrillo! Fueron constantes, y aunque incluso jugadores de aquellos Pumas como Darío Verón, Luis García Sanz, Alejandro Palacios, entre otros, pidieron paciencia, fue cesado el 28 de octubre de 2012 justo cuando perdieron en CU 0-1 con América. Desde entonces no ha vuelto a dirigir.

“Me han querido contratar varios equipos y al otro día ya no me han llamado por alguna u otra razón, pero estoy esperando que llegue el equipo indicado. Me llaman, saben que me necesita su equipo, pero no me vuelven a llamar, no sé qué ha pasado, simplemente algo o alguien me está poniendo un pie”.

¿POR QUÉ DEMANDÓ A PUMAS EN 2013?

El extécnico auriazul explicó qué lo llevó a entrar en una disputa legal con el club, que no no cumplió con lo que quedaba de su contrato, el cual aún estaba vigente. Además aclaró que dicha disputa era independiente al cariño que siente por la UNAM con la Máxima Casa de Estudios.

“Mi demanda no fue jamás contra el alma máter porque yo soy universitario. Mi demanda fue hacia el grupo que dirige a Pumas y tal vez eso molestó a mucha gente, pero solamente me pagaron cuatro meses. Controversias me quería pagar un mes o dos, al final me pagaron cuatro meses, eso fue todo. Tenía firmado un año y medio de contrario y simplemente pagaron cuatro meses, ahí quedó todo”, explicó.

