Luis García Sanz: 'Me hubiera gustado dar un poco más en Pumas'

Diez años después de haber sido jugador de Pumas, Luis García Sanz habló de su pasó por el Pedregal, donde el español vivió momentos complicados, pero deseaba permanecer más tiempo.

"Tengo tantísimos recuerdos, todos buenos; malo mi salida de Pumas, en aquel momento me 'pilló' de una situación mala, de venir de varios meses complicados y salir de México de esa manera tan rápido sin disfrutar de uno o dos años más, es algo que me queda como negativo, no es que me doliera, pero yo creo que todavía podía haber dado un poquito más, incluso después me fui a la India y a Australia. Me hubiera gustado dar un poco más en Pumas", dijo a RÉCORD, al tiempo en que explicó que el equipo con el que jugó un año (2012-2013) pudieron haber alcanzado grandes resultados.

"Me acuerdo de hablar mucho con Verón que era nuestro capitán, y él me lo decía que desafortunadamente estábamos pasando por momentos de mucha incertidumbre, peri cuando yo llegué, con la llegada del 'Jimmy', de 'Tito' (Villa) se formó un equipo que yo veía ganador, se mezclaban jugadores jóvenes con más veteranos que llegamos, pero se dio poco tiempo al inicio, se quiso correr mucho, estaba Del Olmo llegando y quise creyó que debía cambiar, quiso cambiar todo y no dio tiempo. Pasaron muchas cosas, quizá no se tuvo la paciencia".

Luis García y su opinión de Sergio Canales a la Liga MX

Al margen, Luis García Sanz habló de la llegada de Sergio Canales a Rayados, pues expresó que el mediocampista sorprendió al venir a México.

"Es una liga super competitiva. Ahora que llegó Sergio Canales a Monterrey que estaba teniendo buenos partidos y desafortunadamente ha vuelto a caer en esa lesión que lo ha machacado toda su carrera. Yo lo conocí cuando 18 tenía años y ha sido una pena.

"Fue una sorpresa aquí en España (que fuera a México), un jugador supervalorado internacional, en el Betis acabó siendo un jugador vital, y de repente salió la noticia, yo me alegré mucho, pero lo de siempre, se ve muy lejos la liga mexicana, pero cuando yo tuve oportunidad de ir y disfrutar tantísimo, para el jugador europeo es una posibilidad muy grande", dijo a RÉCORD.

