Lisandro Magallán sobre el llamado del Chino Huerta: "Es una bandera para nosotros"

Lisandro Magallán, defensor universitario elogió la la convocatoria de su compañero César ‘Chino’ Huerta con la Selección Mexicana, afirmó que para Pumas es un orgullo su llamado y es totalmente merecido.

“Primero felicitarlo al Chino, merecida convocatoria, viene haciendo unos partidos muy buenos, se lo merece. Y para nosotros como equipo tener un jugador en la Selección Nacional es un orgullo, es un honor, es una bandera para nosotros”, mencionó el jugador auriazul en conferencia de prensa.

También señaló que espera que más de sus compañeros tengan la oportunidad de representar a su país, sin embargo, hizo hincapié en que desde que llegó al plantel universitario, 'Chino' Huerta le llamó la atención, ya que aporta mucho al equipo.

"Lo de Chino no me sorprende, porque desde que llegué, me llamó la atención como jugador, aporta mucho al equipo”, argumentó.

Declaró que buscarán trabajar en conjunto para que cada elemento del equipo destaquen y sean llamados a selección.

“Esperemos que muchos otros lo puedan acompañar, que podamos trabajar en conjunto para que cada uno pueda destacarse en su posición y ojalá que haya más jugadores llamados a Selección”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LICHA MAGALLÁN SOBRE ESTAR EN PUMAS: 'EXIGE QUE EL JUGADOR QUE PREPARE DE LA MEJOR FORMA'