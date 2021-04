Lira sobre Vásquez y Mozo: 'Es una motivación para todos que hayan quedado campeones'

En Pumas están orgullosos de que tanto Johan Vásquez como Alan Mozo hayan sido parte del equipo que consiguió el pase de México a los Juegos Olímpicos, y particularmente el trabajo del central ha sido importante para los felinos; sin embargo, Erik Lira dejó claro que en el equipo nadie es indispensable y eso se lo hacen saber entre ellos.

"Es un orgullo para todo el equipo que hayan tenido participación y hayan podido quedar campeones. Vienen motivados y es una motivación para todos en el cierre del torneo.

"El equipo está muy unido y aquí nadie es indispensable, al que le toque jugar lo hará de la mejor manera. Johan es importante y siempre entrena a tope, yo le digo que no se conforme y si sigue así sus objetivos de van a cumplir al cien por ciento", dijo.

Respecto a que en lo personal ha destacado con Universidad y eso lo llevó incluso a estar en la lista preliminar del Preolímpico, Lira reconoció que es algo para lo que ha trabajado y sí esperaba mantenerse en la Selección Mexicana que ganó el pase a los Olímpicos, competencia que le gustaría jugar.

"Ha sido algo inesperado, no pensé que se diera tan rápido y las oportunidades se trabajan y las he aprovechado, he dejado buena imagen en todos lados. Es un sueño (jugar los Olímpicos) y trabaje para estar en la lista, pero no depende de uno, primero hay que estar bien en Pumas.

"Sí estaba ilusinado, pero en lo futbolístico me voy satisfecho y les desee buena suerte; el futbol da revancha y si sigo trabajando llegarán muchas cosas más", indicó.

