Lillini sobre indisciplinas: 'Nosotros de jóvenes también nos hemos equivocado'

El técnico del Club Universidad, Andrés Lillini, se pronunció con respecto al tema indisciplinario dentro del plantel, mismo que consideró se debe corregir y dar un acompañamiento al jugador para evitar que esas equivocaciones se cometan de nueva cuenta.

“Son jóvenes, se equivocan, nosotros de jóvenes nos hemos equivocado. Tienen un castigo, hay un reglamento y se les aplica, después viene la parte nuestra de acompañarlos y seguir educándolos en cuanto a su futuro porque sino los va golpear”, declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, el estratega dejó en claro que están dispuestos a apoyar a los jugadores, incluso comentó que cuando se comete algún caso de indisciplina fuera de las canchas todos son responsables, por lo que es una situación que deben atender.

“Es un factor que nosotros tenemos que atender, no podemos dejarlos, ellos necesitan de nosotros y ahí vamos a estar, somos responsables todos cuando hay una indisciplina fuera de la cancha, no le vamos a esquivar a nada. En el futuro ellos tienen que saber que si cometen otro error es repetir la situación y no sería bueno para ellos porque son gente de bien”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PIOJO HERRERA: 'EN AMÉRICA HAY PRESIÓN AUNQUE SE HAYA GANADO'