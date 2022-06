Lillini sobre fichaje de Huerta: 'Fue un pedido personal, es un jugador que vengo siguiendo'

César Huerta se convirtió en el segundo fichaje de Pumas de cara al Apertura 2022. El traspaso del 'Chino' causó mucha controversia en los aficionados auriazules, sin embargo, el entrenador, Andrés Lillini, defendió al atacante mexicano.

En entrevista con Fox Sports, el técnico argentino reveló que le pidió a la directiva que compraran al canterano del Rebaño independientemente de lo ocurrido en el tema de Alan Mozo.

"Lo de Huerta fue un pedido personal que hice. Más allá de la negociación de Mozo, que no sé cómo fue, yo a Huerta lo había pedido que me lo trajeran, se vendiera Alan o no se vendiera Alan. Era un jugador que yo vengo siguiendo", declaró.

Asimismo, Andrés Lillini comentó que la directiva le cumplió al contratar a un arquero, y es que el argentino mencionó que pidió dos guardametas para Pumas, siendo uno de ellos, el ya fichado Gil Alcalá.

"Bueno, particularmente yo a la dirigencia le había pedido dos porteros, uno era Gil (Alcalá) y otro era otro jugador que está en otro equipo. La dirigencia hizo el esfuerzo, el que más rápido pudo poner sobre la mesa y arreglar fue a Gil", indicó.

Pumas se encuentra realizando la pretemporada en Acapulco. Los universitarios tendrán un amistoso en los próximos días ante Monterrey en Estados Unidos, posteriormente jugarán otro amistoso ante las Águilas del América.

