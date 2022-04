'Lillini es el técnico ideal para Pumas': Director de Fuerzas Básicas de Pumas

Andrés Lillini es el entrenador ideal para estar en la dirección técnica del primer equipo, asÍ lo dijo a RÉCORD Raúl Alpízar, director de las fuerzas básicas del Club Universidad. Y es que a pesar de que ahora el primer equipo auriazul, tiene seis partidos consecutivos sin ganar, para el también entrenador de Pumas Tabasco, Lillini ha hecho un gran trabajo al frente del cuadro estelar del Pedregal,

“Para mi sí (es el ideal) porque cree en esto, no es algo impuesto, no es algo que le digan que tiene que hacer, es en lo que cree, lo demostró desde que estuvo en fuerzas básicas y hoy que se le dio esta gran oportunidad de ser el entrenador de nuestra Primera División no ha traicionado lo que dijo desde el primer día que llegó al club, y no es con palabras, ha sido con hechos, y a parte con resultados.

“Es el idóneo porque conoce la cantera, porque se ha hecho parte de ella, porque cree en el adn y la historia de este club y entró perfecto. Es una persona que parecería que se hizo acá porque cree en los jóvenes, sabemos la presione en el primer equipo y tiene que hacer equilibrio para llevarlos de apoco y ganar, pero es alguien que ha sido coherente y nos representa muy bien”, dijo a RÉCORD.

Respecto a que con Andrés Lillini en el primer equipo, han debutado 13 canteranos, Alpízar consideró que: “Me habla de coherencia, no han sido palabras, han sido hechos, lo que él dejó en las fuerzas básicas, la clave es la continuidad, es seguir donde él se quedó. Es un convencido de las fuerzas básicas y ha repetido en innumerables ocasiones que las soluciones de este club tienen que venir de adentro y lo podemos lograr con el trabajo que haces en las fuerzas básicas que no tienen tantos reflectores ni los deben tener y él es muy cercano a todo esto, sabemos que esta es la identidad del club y no la queremos traicionar y se ve en los resultados y los debuts de nuestros jugadores; no es sólo debutar por debutar y no se nos va a perdonar sólo porque jugamos con jóvenes, hay que jugar con jóvenes, pero Pumas tiene que ganar”, expresó.

QUIÉN NO SEPA QUÉ ES PUMAS SE IRÁ

El futbolista joven que no comprenda el club al que representa y por ello, el hecho de que la afición presiona por resultados, no puede ser parte del. Club Universidad, así lo recalcó Raúl Alpízar, director de las fuerzas básicas auriazules, quien dejó claro que para ser parte de Pumas, un futbolista necesita algo particular: garra.

“A la afición le agradezco la presión y la exigencia y los jugadores que no se puedan adaptar a esta presión y la exigencia de ganar sin importar que sean jóvenes porque así es nuestra historia… tal vez es un gran jugador, pero no es para Pumas.

“Desde luego sus capacidades técnicas son muy importantes, pero hay una palabra que engloba todo y que todos la conocen, pero sólo los que estamos adentro sabemos lo que significa: garra”, dijo a RÉCORD.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: CRISTIAN BATTOCCHIO DEJÓ DE PERTENECER A LA INSTITUCIÓN AURIAZUL