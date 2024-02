Leo Suárez sobre dejar América y llegar a Pumas: "Feliz de la decisión que tomé"

En vísperas del encuentro entre Chivas y Pumas, correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2024, el mediocampista argentino, Leo Suárez, expresó su satisfacción por su rápida adaptación al equipo universitario.

Suárez, quien previamente jugó varios torneos con el América, destacó lo acogedor que ha sido el ambiente en su nuevo club: "Me hablaron, desde el primer momento me demostraron que iban a estar ahí para mí, que me iban a apoyar pase lo que pase. Los compañeros ni te digo, llevaba dos días y parecía que llevaba dos torneos jugando acá y nada, estoy feliz de la decisión que tomé", afirmó en entrevista con TUDN.

Pumas enfrentará a Chivas con la tarea pendiente de mejorar su desempeño como visitante, ya que no han conseguido una victoria fuera de casa desde octubre de 2023, acumulando siete partidos consecutivos sin triunfos en esa condición.

Ante esta situación, Suárez enfatizó la importancia de mantener el equilibrio entre el rendimiento como local y como visitante: "Hay que tratar de tener ese equilibrio, de poder ser lo que somos de local, de visitante. Y nada, eso depende todo de nosotros y para eso estamos trabajando".

En cuanto al enfrentamiento contra Chivas, Pumas podrá contar con la presencia de César 'Chino' Huerta, quien ha superado sus molestias físicas y podría incluso iniciar el partido.

Por otro lado, Jesús Molina está listo para formar parte de la convocatoria, mientras que Rogelio Funes Mori, quien ya trabaja con balón, podría regresar al terreno de juego contra Rayados el siguiente fin de semana, quedando descartado para el enfrentamiento contra Chivas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMT: ARENA GNP DE ACAPULCO FUE REINAUGURADA TRAS HURACÁN OTIS