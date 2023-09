Julio González dice que tiene "mucha hambre" de ser convocado a la Selección Mexicana

Estar en la Selección Mexicana es un objetivo claro que Julio González se ha trazado. Y aunque el acapulqueño reconoce las cualidades de los guardametas que están actualmente en el Tri, dejó claro que él tiene 'hambre' y deseo absoluto de defender a México.

"Quiero seguir teniendo buenas actuaciones para ganarme una oportunidad, sé que los porteros que están tienen gran calidad, Memo es el el mejor portero hoy en día, pero quiero meterme en esa conversación para pelear por un puesto porque sé que tengo las capacidades para quedarme.

"Mucha hambre, tengo mucha hambre de demostrar lo que en muchos años por estar con grandes porteros no lo pude hacer porque no me dieron la oportunidad, y ahora que la tengo quiero demostrar el gran portero que soy. Tengo mucha hambre y disciplina para llegar al objetivo", dijo a RÉCORD.

Huerta su inspiración

Asimismo, Julio González reconoció la alegría e inspiración que le causa ver a César Huerta triunfando en la Selección Mexicana. Incluso, en el gol del 'Chino' ante Australia, el portero le aseguró a su esposa que pronto él estará en el Tri.

"El 'Chino' la ha roto este torneo, ha jugado muy bien, me da mucho gusto que esté en Selección, que haya anotado gol y estoy seguro que se va a convertir en un referente. Desde que llegó el profe Mohamed está en un nivel superlativo, es el mejor extremo mexicano de la liga sin duda.

"Vi nada más el segundo tiempo y cuando entró el 'Chino' me dio mucho gusto, literal vi el gol y ni esposa me dijo: qué gusto por él, por lo que ha trabajado. Y le respondí: vas a ver que pronto yo voy a estar ahí, y sino voy a hacer todo para estar ahí porque hice todo para poder estar en Pumas, en Primera División de titular y el siguiente objetivo es consolidarme, jugar muchos años aquí y apuntar a la Selección", expresó.

