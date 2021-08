Julio González confía en que Pumas pueda reencontrarse con el gol vs Atlético de San Luis

El portero Julio González está consciente de que Pumas continúa con la presión de ganar y al ser uno de los cuatro grandes de la Liga MX, el próximo domingo podría conseguir sus primeros tres puntos aprovechando que jugarán en casa ante el Atlético San Luis, y así sumar sus primeras unidades.

"Sabemos que tenemos presión, sabemos que tenemos que ganar creo que se viene una seguidilla de partidos importantes ahorita en el mes de agosto y empezando por el domingo tenemos que sacar un buen resultado, para lograr eso tenemos que marcar goles y yo creo que el domingo se abrirá el arco rival y con eso nos llevará a que consigamos victorias y estoy seguro que a San Luis le vamos a ganar", explicó el guardameta ante los medios de comunicación.

Ante la mala racha que ha tenido Pumas por la falta de victorias y sobre todo de goles, el cancerbero descartó que el equipo esté desesperado por conseguir anotaciones, pues día con día demuestran sus habilidades durante los entrenamientos y espera que el domingo su trabajo se vea reflejado en la cancha del universitario.

"No, la verdad que no. Los veo trabajar todos los días, yo soy normalmente el que me quedo trabajando con ellos y la verdad son rachas de futbol, yo creo que ahorita no está entrando el balón pero están trabajando al máximo, a mi me consta porque meten golazos en los entrenamientos y espero que los podamos meter el domingo", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: VOLVIÓ A CAER ANTE MONTERREY EN EL BBVA Y SIGUE SIN GANAR EN EL TORNEO

A pesar de que se han ido jugadores importantes para el club, así como la llegada de nuevos talentos, González aseguró que el conjunto del Pedregal sigue manteniendo su esencia y la situación por la que pasa Pumas es algo normal, pues en el futbol hay más frustraciones que alegrías y cada jugador tiene que aprender a lidiar con eso e insistió que el fin de semana buscarán tener un buen resultado a pesar de las bajas que han sufrido en el arranque de torneo.

"Los que no estaban son solo los de la zona defensiva, yo creo que en esa zona estuvimos bien, pero tenemos que apoyarnos todos porque esto no es defensas o delanteros es Pumas y tenemos que generarles opciones a los delanteros para que puedan tener oportunidades de gol y es eso, nada más, seguir trabajando creo que el cuerpo técnico está dando las herramientas para buscar todas esas opciones de gol y esperemos que el domingo se refleje en el resultado", concluyó.