Johan Vásquez: 'Es un orgullo estar en Pumas, es mi equipo ideal'

Desde su llegada al Club Universidad, el defensa Johan Vásquez se adueñó de la titularidad y ha destacado en más de una ocasión por sus actuaciones en la zaga auriazul. El juvenil demostró una rápida adaptación al equipo que dijo, es el conjunto ideal para él.

"Es un orgullo estar en Pumas, es un equipo muy grade, desde niño los seguía, es un equipo con demasiada garra, creo que es algo que a mí me caracteriza, creo que estoy en el equipo ideal. No solamente me enseñaron a ser futbolista, me enseñaron valores y lo que representa Pumas", declaró en entrevista para Pumas.

Previo a enlistarse con los del Pedregal, Vásquez formó parte de los Rayados de Monterrey, equipo con el que hizo su debut en la Liga MX y aunque consideró que durante esa temporada la escuadra regiomontana contaba con muchos talentos, consiguió dar su mejor versión gracias a la experiencia que ya tenía tras desempeñarse en el Ascenso MX.

"Un proceso como no muchos los hacen. Lo hice en tercera, segunda, Ascenso y primera, fue un proceso con más experiencia. Cuando llegué a primera división ya no me costó tanto, incluso cuando llegué a Monterrey no me costó igual. En el Ascenso mínimo te enfrentas ante jugadores de 25 años", afirmó.

