Horacio Sánchez, sobrino de Hugo Sánchez, aseguró que él llevó al Pentapichichi a Pumas

Horacio Sánchez, exdelantero de Pumas, reveló que él fue quien llevó a Hugo Sánchez a dirigir al equipo universitario. El exfutbolista reveló en entrevista que, a pesar de muchos rumores con respecto a su carrera, él se ganó su debut y posteriormente ayudó a la contratación de su tío, Hugo Sánchez.

Horacio Sánchez, al igual que su tío, trabajó en las categorías inferiores de Pumas hasta conseguir su debut en primera división en 1999. Tras dos años en los universitarios salió a préstamo con León, pero terminó regresando para después salir a equipos de segunda división hasta retirarse en el 2010. Hugo Sánchez, por su parte, llegó como DT con los universitarios en el 2000 y estuvo cinco años al mando.

Ahora a pesar de los rumores sobre un posible nepotismo de Hugo Sánchez al debutar a su sobrino, Horacio Sánchez, ha dado a conocer que su debut no se dio de esa forma. El exdelantero reveló que él fue quien llevó al Pentapichichi a dirigir al cuadro felino.

“La gente tiene esa idea de que como que yo fui el que me debutó por Hugo, pero fue al revés. Yo soy el que lo trajo a Pumas. Él no lo va a aceptar, eso no lo sabía nadie”, explicó el exfutbolista en una entrevista de radio para EXA.

