Guillermo Martínez va por su mejor torneo con los Pumas de la UNAM

Con mejor ritmo goleador. Durante el Apertura 2023, Guillermo Martínez vivió su mejor torneo como goleador en primera división con 10 anotaciones; sin embargo, en el vigente campeonato lleva un ritmo superior y podría romper ese récord que recientemente había conseguido.

A pesar de que el delantero mexicano no sabía caracterizado por ser un Killer, pero todo esto cambió el campeonato pasado cuando estalló su potencial de cara a portería. El ex jugador de Puebla logró superar la barrera de los seis goles en primera división (era su mejor marca en aquel momento) al despacharse con 10 anotaciones después de 15 partidos disputados.

Este rendimiento llamó la atención de Pumas y rápidamente lo ficharon para sustituir la baja de Juan Ignacio Dinenno y de Gabriel Fernández para volver a tener un goleador en su equipo. Hasta el momento esta transacción ha salido bien, ya que está mostrando su olfato goleador al sumar 6 goles en 11 partidos jugados, siendo el goleador de esta institución en este Clausura 2024.

Estos números hacen soñar a la afición felina con que el 'Memote' puede llegar a superar los 10 goles que consiguió la temporada pasada, ya que después de 11 fechas disputadas sumaba 4 tantos en aquel campeonato. Pero para conseguir esto, el dorsal 9 del conjunto del Pedregal deberá de 0.5 anotaciones por compromiso, el cual proyecta que estará alcanzando las 9 o 10 dianas al final del Clausura 2024.

Cabe destacar que esta no sería la primera ocasión en que Guillermo Martínez supera la decena de anotaciones, ya que lo ha hecho previamente en tres ocasiones en su carrera. Las primeras dos fueron en las fuerzas básicas del Pachuca, donde cosechó 11 goles con la sub 17 en el Clausura 2013 y 13 tantos con la sub 20 en el Apertura 2014. Mientras que la más reciente fue en la Liga de Expansión con los Mineros de Zacatecas durante el Clausura 2018 con 11 dianas.

