Gil Alcalá sobre su llegada a Pumas: 'Es la oportunidad más importante de mi carrera'

Gil Alcalá reconoce que, el ser nuevo portero de Pumas, es la oportunidad que había estado esperando y por ello advirtió que no la va a desaprovechar, aunque sabe que no será sencillo competir con Julio González, quien será el portero titular.

"La verdad es que es la oportunidad más importante de mi carrera y es una oportunidad que tengo que tomar sí o sí para seguir trascendiendo en mi carrera y cumplir las metas que tengo; en ningún momento dudé porque es la oportunidad más importante de mi carrera y no la puedo dejar ir . Julio se lo ha ganado, es una competencia dura, y sé que voy a sacar la mejor versión de Julio González.

"Es poder cumplir el sueño de estar en uno de los equipos más relevantes de México y llegó con toda la ilusión y todas las ganas de poder aprovechar esta oportunidad que me está regalando Pumas porque Pumas puede traer al portero que se le antoje y apuestan por mí, y lo voy a hacer valer", dijo a RÉCORD.

Gil aseguró que está tranquilo y mentalmente fuerte para pelear por la titularidad de la portería universitaria, aunque sabe que Julio González no le dejará el camino libre.

"Soy un tipo fuerte de mentalidad, un tipo que siempre está luchando para ir por más, trabajador, profesional en toda la extensión de la palabra.

"La competencia con Julio es gratificante y buenísima porque primero es una gran persona y un tipo competidor en toda la expresión de la palabra. Nos conocemos de tiempo y él sabe el tipo de persona que soy, sabe que la competencia va a ser leal y que todo se va a quedar dentro del terreno de juego", indicó.

CUMPLIÓ EL SUEÑO DE SU PADRE

Si el 'simple' hecho de llegar a Pumas ya era especial para Alcalá, el nuevo portero felino compartió que gracias a su padre es aún más significativo ser jugador universitario.

"En mi casa hay un puma: mi papá, de toda la vida y siempre me dijo 'tú vas a jugar en los Pumas, no sé cómo, pero un día vas a estar ahí, y hoy el darle la noticia creo que es el regalo más grande que le pude dar a él. Es darle un gran regalo a mi papá de poder jugar en el equipo de sus amores. Mi papá siempre fue puma, siempre fue el contrario la casa, de toda la vida sabemos lo que es pumas de la tradición en el futbol mexicano", expresó el portero tapatío, quien compartió la reacción de su padre al saber de su nuevo equipo.

"La verdad es que ni me pudo decir nada, sólo fueron lágrimas, mucha emoción, me abrazó y me dijo que está muy orgulloso de mí", reveló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: STATE OF PLAY: RESIDENT EVIL 4 TIENE REMAKE CONFIRMADO Y LLEGARÁ EN 2023