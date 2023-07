El arquero universitario da indicaciones a su zaga en el entrenamiento. Cuando parecía que Gil Alcalá había recibido la oportunidad de su carrera, todo cambió. Llegó a Pumas para el Apertura 2022 por solicitud de Andrés Lillini, pero a la temporada siguiente Rafael Puente llegó como DT y lo sacó del equipo.

"Me dolió, me sentía muy triste, decepcionado porque había tomado una decisión muy importante en mi carrera, me había ganado un lugar en Tijuana, donde ya me tenían bien visto el DT y la directiva y se abrió la oportunidad de llegar a Pumas la primera vez, tomé mis maletas, moví a mi familia y fue sin dudas un golpe duro después de estar adaptándonos", comentó para RÉCORD

Pero Gil, además de apoyarse en un psicólogo, agradece a los Gallos Blancos de Querétaro, equipo que le dio una oportunidad hasta llegar a demostrar su gran nivel en el que fue su mejor torneo.

"Fue un torneo magnífico que me ayudó para poder reafirmar lo que soy, el gran arquero que siempre he querido demostrar en el futbol mexicano y me siento agradecido con Querétaro. No fue un trampolín, fue el que me abrazó y me dijo 'vamos que te voy a llevar al nivel que mereces'", expresó Gil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GIL ALCALÁ QUIERE QUEDARSE CON EL PUESTO TITULAR EN PUMAS: 'ESTARÉ LISTO Y PREPARADO'