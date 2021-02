Gabriel Torres en su presentación: 'No me enfoco en anotar goles, sino en que el equipo sume'

Gabriel Torres, nuevo jugador de Pumas, no promete goles, pero si la entrega y el trabajo necesarios para que el cuadro universitario tome el protagonismo que debe tener en el torneo e incluso logren lo hecho la temporada anterior en la que llegaron a la Final.

“Vengo a ayudarles a mis compañeros a seguir creciendo, tratar de aportar mi experiencia y ojalá pueda ayudarles a marcar muchos goles, pero prometo mucho trabajo y entrega para conseguir los logros colectivos que siempre van a estar por encima de lo individual.

“En todos los equipos donde he ido siempre he marcado goles y es la carta de los delanteros, ojalá que no sea la excepción, vengo a aportar mucho dentro de la cancha, me enfoco no en anotar goles sino en que el equipo sume los tres puntos, prometo mucha entrega y sacrificio por este equipo, para ponerlo en el sitio que merece”, dijo en su presentación.

Y aunque su presencia en la cancha es urgente, debido a que el delantero titular Juan Ignacio Dinenno está lesionado, y con ello Pumas no cuenta con delanteros que haga los goles, ‘Gaby’ destacó que es importante que todos estén listos, y en caso de que el técnico Andrés Lillini lo requiera, él esta preparado para debutar el sábado ante Rayados.

“Ojalá pueda ya estar jugando, sabemos que es muy importante que Juan Dinenno se recupere rápido, entre más estemos todos mejor, seguramente y ojalá pueda jugar lo más pronto posible. He venido entrenando, y en cuanto lo requiera Andrés”, expresó el jugador quien portará el ‘8’ en la camiseta.

