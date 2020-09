Facundo Waller: 'Nadie pensaba que Pumas tendría una temporada invicta'

Un duelo de verdaderas fieras es el que se vivirá hoy en el Nou Camp. Y es que León y Pumas pelearán por mantenerse entre los mejores equipos del Guard1anes 2020, pues ambos han sido protagonistas en la temporada; sin embargo, Universidad vuelve al Bajío mexicano después de que el pasado 14 de marzo viviera ahí su última derrota del 2020 (3-1), y hoy que son el único equipo invicto están deseosos de mantener su buena racha e incluso empatar su mejor arranque de torneo en la historia, pues en el Torneo Clausura 2011 hilaron 11 juegos sin perder y fueron Campeones.

“Es importante lo que se está viviendo en el equipo. Mucha gente no pensaba que iba a hacer una temporada así, pero partido a partido se va viendo lo que se entrena cada semana y todo el grupo y seguro que toda la gente estamos muy contentos. Obvio que el estar invictos es un plus, pero para mí lo importante es no perder puntos, hay que estar siempre sumando, empatando o ganando, pero siempre tenemos que estar sumando”, dijo a RÉCORD Facundo Waller, mediocampista auriazul.

Hoy Pumas es el tercer lugar de la Tabla General, mientras que León es el cuarto; La Fiera es la mejor defensa del torneo con siete tantos recibidos, mientras de que los del Pedregal tienen ocho. Y es que son muchos los ingredientes que hacen del juego de esta noche un partido atractivo para la afición de ambas escuadras.

“Muchos partidos de León son muy atractivos por la propuesta que tenemos a la ofensiva, aunque puede que no lo sean tanto por la propuesta del rival que por muchos momentos es muy difícil, pero por la racha que trae Pumas y la posición que tiene seguramente hacer un partido más abierto. Pumas es un equipo muy completo, que corre muchísimo, que no da una pelota por perdida y ya veremos por donde podemos sacar ventaja”, dijo Fernando Navarro, defensa del León.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CARLOS GUTIÉRREZ: 'INVICTO DE PUMAS HABLA MUCHO DEL EQUIPO QUE SOMOS'