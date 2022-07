Del Prete sobre tridente de Pumas: 'Es un trío muy bueno, podemos hacer un buen torneo'

El sábado ante León, por primera vez jugó junto el tridente argentino de Pumas, la tercia que tanto ha ilusionado a la afición auriazul: Del Prete, Dinenno y Salvio. Empataron a tres con La Fiera y cada uno anotó su respectivo gol, por lo que Gustavo Del Prete confía en que sigan dando buenos resultados, aunque aclaró que no todo lo hacen ellos tres.

"La verdad que es un trío muy bueno, pero también hay grandes jugadores que también están para jugar. Somos un equipo de muchos también de la cantera y los más grandes, de más experiencia se pueden acoplar bien y podemos hacer un gran torneo porque esto no es solamente el ataque porque es con base en todo, si la defensa está bien no nos van a hacer goles, el mediocampo tiene que estar ida y vuelta, y los delanteros tienen que hacer gol. Así que ojalá, si todos estamos en la misma línea, las cosas van a salir bien", dijo a RÉCORD.

Incluso el 'Tuti' se sabe consciente de la responsabilidad que tanto él como Dinenno y Salvio tienen respecto a los goles del equipo.

"Ojalá que podamos hacer goles, asistencias, poder acoplados bien al equipo y sumar. Yo creo que todo va con base a que se gane, si el equipo gana no se va a hablar mucho es la realidad, cuando se pierde obvio que se nos va a caer lo que se tenga que caer.

"Sabemos la responsabilidad que tenemos de poder andar bien y ayudar al equipo a ganar que es lo principal y estar en los primeros puestos", expresó.

SALVIO PUEDE SER CLAVE

Eduardo Salvio era esperando con ansias en Pumas incluso por sus propios compañeros, y ahora que ya llegó e incluso hizo su primer gol con los felinos, su paisano Gustavo del Prete explicó algunas de las características que tiene el 'Toto' y que beneficiarán a Universidad.

"Es un gran jugador, que tiene gran experiencia en el futbol, que puede ayudar mucho al equipo a jerarquizarse. "La verdad que le puede hacer muy bien, hay que sacar lo mejor de cada uno para que se pueda lograr lo que queremos y él es un jugador que nos puede ayudar mucho al equipo y ojalá que lo podamos aprovechar", dijo a RÉCORD.

Asimismo, Del Prete explicó las que para él son las cualidades de cada uno de los argentinos que integran el ataque felino.

"A Salvio ya lo conocemos todos, tiene un muy buen uno contra uno, le pega bien con las dos piernas, sabe desmarcarse fácil, romper líneas y hay que aprovecharlo. Juan es más goleador, está pensando siempre en el gol y arco, y yo intento asistir a los delanteros, sea quien sea poder meter alguna pelota de gol y poder ayudar al equipo a jugar bien al futbol, he llegado mucho al gol en el último tiempo, aunque no es mi característica principal, pero intento hacer goles porque me gusta, pero también intento ayudar al equipo a armar el juego", expresó.

