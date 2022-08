Dani Alves: 'Volver a Barcelona es muy único para mí'

Pumas viajó a Barcelona para enfrentar al cojunto culé por el Trofeo Joan Gamper, por lo que Dani Alves regresará a la que alguna vez fue su 'casa'. El lateral brasileño dejó en claro nuevamente el cariño que le tiene al equipo y a la ciudad.

Previo al encuentro, el sudamericano aseguró que no espera una reacción en específico por parte de la afición blaugrana, no obstante, recalcó que jugar nuevamente en el estadio de la institución será un momento especial.

"Yo espero que ellos reaccionen como ellos se sientan, no estoy en sus cabezas ni en sus corazones. Lo que sí puedo decir es que será un momento especial, porque pisar el Camp Nou siempre lo es. Volver a Barcelona es muy único para mí, amo este club, a estos colores", mencionó a la prensa española.

Asimismo, Dani Alves agradeció a Pumas por permitirle formar parte de su historia, sin embargo, aseguró que no le gusta usar el color blanco del jersey, esto haciendo referencia al Real Madrid.

"Yo les agradezco la confianza, la oportunidad que me están dando de formar parte de este equipo muy especial en México, poder construir una historia juntos será un gran desafío", comentó. "La única pereza que me da es que vengo aquí de blanco y eso no me gusta, pero bueno, es de los Pumas", dijo entre risas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: IVÁN ZAMORANO DESPRECIÓ A BOCA JUNIORS POR FICHAR CON LAS ÁGUILAS