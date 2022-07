Dani Alves sobre Pumas: "Es más que futbol, es una Universidad que une a la sociedad"

Dani Alves reveló los motivos que lo llevaron a escoger a Pumas sobre otros equipos, pues destacó que esta institución representa más que solo un equipo de futbol.

"Siempre me gusta ir donde haya cosas más importantes. Venir acá es mucho más que futbol, es una Universidad donde dan derechos iguales a todos, une a la sociedad, forma jugadores, personas y eso me apasiona, me vuelve loco, porque es una de las cosas que más práctico, de las que me tiene más preocupado", sentenció en entrevista para TUDN.

Aunque finalmente escogió fichar con Pumas, el cuadro universitario no fue el único equipo de la Liga MX que intentó fichar a Dani Alves, pues el jugador confesó que el León también 'hizo su luchita' por convencerlo.

“Me gustaría a gradecer a la gente de León que ha estado ahí también, enamorando como dicen en Brasil, pero cuando surgió la oportunidad de salir de Sao Paulo, de Barcelona, sabíamos que había iniciado una relación con Pumas, había dicho que en ese momento no, más adelante, lo puse con prioridad por mis palabras. Tengo la costumbre de cumplir con lo que hablo”, confesó

Entrevista exclusiva de @DaniAlvesD2 con TUDN (@Alonso_Cabral @marccrosas) "Es mucho más que futbol, es una Universidad. La vida no es solo futbol", Dani Alves EN VIVO: TUDN pic.twitter.com/1LhDZE0Tpw — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

También, Dani Alves expresó que no piensa en el Mundial, solo piensa en levantar el título del Apertura 2022 con los universitarios.

"No estoy pensando en el Mundial, eso ya vendrá. Yo quiero ganar cosas con Pumas, como lo he hecho en todos lados", enfatizó.

"Hay que intentar creer un poco más en su futbol", @DaniAlvesD2 sobre el futbol mexicano y cómo se desacredita por desconocimiento "Ahora somos los primeros" EN VIVO: TUDN pic.twitter.com/ktyiHxVV8k — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 23, 2022

Además, el exjugador del Barcelona señaló que México es un país que siempre le ha llamado la atención, ya que Chespirito fue parte de su infancia.

"Tengo una relación desde chiquito con México, siempre me movía este país, esta ciudad, esta gente. El Chavo, el Chapulín y la Chilindrina marcaron mi infancia, por eso viene mi pasión por esta cultura. Soy una persona que constantemente se está desafiando, soy una persona que está buscando cosas grandes en lugares diferentes. Al final se abrió la posibilidad de venir a México y acá estamos", comentó.

