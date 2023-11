Chino Huerta buscará darle boleto a Liguilla a Pumas vs Chivas; el equipo que lo 'desechó'

Para César Huerta, Pumas ha significado la oportunidad de mostrar el nivel futbolístico que tiene. Y es que en torneo Apertura 2023 esta siendo la mejor etapa de su carrera y así enfrentará este sábado al equipo que lo formó como profesional: Chivas, mismo que se 'deshizo' de él, pues en su última etapa como rojiblanco no le fue bien.

El 'Chino' llegó a Universidad para el Apertura 2022, esto después de que el Clausura de ese mismo año fuera para él un periodo para el olvido, pues sólo jugó 149 minutos, esto en ocho partidos de los que únicamente en dos fue titular. Incluso, a su llegada a Pumas reconoció que los abucheos de la afición de Chivas, la poca actividad y los malos momentos, lo hicieron más fuerte.

"Sí llegué a un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo, y ahí dejé de disfrutar un poco. En lo mental me hizo muy fuerte. La verdad, no lo puedo negar que fue complicado. Yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento es algo que me pica el orgullo y quiero sacármelo aquí con esta grandiosa oportunidad (de jugar en Pumas)", dijo a RÉCORD en 2022 en su primera pretemporada con Universidad.

Sí se formó en el Guadalajara, ahí debutó en la Primera División (noviembre de 2018); sin embargo, hoy con Pumas está viendo su mejor versión, pues en el actual torneo lleva 14 partidos jugados (todos como titular), registra ocho goles anotados, es seleccionado nacional y todo eso le ha llevado a ser ovacionado por la afición felina, convirtiéndose en el puma del momento y en el que los auriazules confían para que el sábado en CU los lleve al triunfo.

