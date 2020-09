Carlos Gutiérrez: 'Invicto de Pumas habla mucho del equipo que somos'

El buen momento que atraviesan los Pumas de la UNAM ya no es casualidad, pero el invicto de 10 partidos del cuadro universitario corre peligro en su visita a León, pero esto no asusta a Carlos Gutiérrez, quien reconoce que no existe presión dentro del equipo por la fortaleza mental y el trabajo de la escuadra auriazul.

“No hay presión. Somos un equipo que está mentalizado, que estamos haciendo las cosas bien y sabemos de lo que somos capaces, el invicto habla mucho del equipo que somos”, comentó Carlos de cara al partido en contra de La Fiera y sobre la posibilidad de implementar una nueva marca histórica para el club universitario sin conocer la derrota.

También el jugador auriazul mencionó que la mentalidad de Pumas en este torneo siempre ha sido ganadora, sin importar el rival en turno. “Es una muy buena prueba (partido ante León). Siempre este equipo (Pumas) se propone a sacar los tres puntos sea la cancha que sea porque este es un equipo grande”, mencionó Gutiérrez.

Asimismo, el futbolista universitario recalcó que el objetivo de Pumas es calificar a Liguilla y luchar por el campeonato. “Como lo planteamos nosotros debemos estar en Liguilla y pelear por el título”, dijo Carlos.

Además, Carlos atribuyó mucho peso al trabajo de Andrés Lillini como técnico de Pumas y al respaldo que le da a los jugadores, ya que durante todo el torneo el estratega auriazul ha dado rotación a su plantilla y aún así han sacado resultados positivos.

“Andrés nos da mucha confianza a nosotros, ya nos conoce de bastante tiempo y sabe perfectamente el momento para meternos a cada uno y ya sabemos lo que nos pide. Si nos ha ayudado bastante que nos dé esa confianza que necesita el jugador”, finiquitó Gutiérrez.

