Ariel González sobre Mejía Barón: 'Hay que aprovecharlo por sus conocimientos'

Con el regreso de Miguel Mejía Barón al Club Universidad, algunos de sus contemporáneos se 'reactivaron' y uno de ellos es el profesor Ariel González, quien dejó su labor en la cantera felina para hacerse cargo, como en antaño, de la preparación física del primer equipo, cambio que ocurrió con la llegada del doctor a la vicepresidencia deportiva de Pumas.

"No lo conozco al señor Mejía Barón (dijo entre risas). Con Miguel tenemos no sólo una proximidad profesional sino también de amistad, así que ha sido muy fácil empezar a trabajar con él, por culpa de él estoy acá porque estaba en fuerzas básicas como coordinador, así que no sé si agradecerle o no", dijo a RÉCORD el argentino al tiempo en que reía y compartió cómo es su relación con el directivo.

"Nos conocimos en 1986 cuando llegué a Pumas y él estaba viendo aspectos técnicos y administrativos, y ciertas funciones. Ya luego cambió, fuimos compañeros en el cuerpo técnico en Pumas, en Selección Nacional, en fin, hemos tenido una larga amistad".

En tanto, Ariel González destacó que personajes como Mejía Barón deben ser aprovechados por sus conocimientos.

"Es importante en la medida que se aproveche la capacidad y la experiencia que tiene esta gente. Miguel ha sido futbolista, después ha sido técnico, ha estado en diferentes posiciones en clubes del futbol mexicano, así que yo creo que hay que aprovecharlo".

Finalmente, el preparador físico de Pumas explicó cómo se siente de volver a trabajar directamente con el primer equipo.

"Son cosas diferentes, exigencias diferentes, volver al trato directo con el jugador es rejuvenecedor, es refrescante a pesar de que tienes otro tipo de problemáticas, pero sí estar con los jugadores en el día a día es una cosa estimulante", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: PUMAS CULMINÓ CON ÉXITO SU CUARTO DÍA DE PRETEMPORADA EN ACAPULCO