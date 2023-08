Pumas ganó por segunda ocasión en el torneo, pero por primera en su casa, por lo que el técnico Antonio Mohamed reconoció que la victoria 2-1 sobre Tigres le cayó muy bien a su equipo porque les quitó presión; sin embargo, advirtió que en los próximos partidos deben demostrar que el triunfo no fue casualidad.

"Obvio que sí (llega en buen momento) porque ya había un poco de presión de no ganar en casa, llega en muy buen momento la victoria. Nos recuperamos del golpe del martes (derrota 4-1 con Juárez) que no era lo que esperábamos ahora tenemos que descansar para después ratificar está levantada porque nuestro objetivo es calificar y en el camino de calificar tenemos que encontrar regularidad, y este rendimiento lo tenemos que hacer fuera de casa, no solo en casa y ese es el próximo objetivo que tenemos como equipo", dijo.

En tanto, el 'Turco' no quiso hablar del trabajo del árbitro Fernando Hernández, quien no consideró como penaltis a favor algunas jugadas. Además de que respecto a los abucheos de la afición a jugadores como Eduardo Salvio, Gabriel Fernández y Gustavo del Prete, tienen que cambiar.

"Del arbitraje no hablo ni cuando es a favor ni cuando es contra, protesto dentro de la cancha lo que tengo que protestar. El árbitro tiene una herramienta que es el VAR. Estaría bueno que la gente apoye a los jugadores porque son los nuestros, hasta que termine el partido si quieren abuchear estaría mejor, estaría bueno que los abucheos fueran en la parte final del partido para que no influyan en la parte anímica del equipo; la gente está en su derecho de quejarse si no le gusta el entrenador o el equipo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS VENCE A LOS TIGRES TRAS CINCO AÑOS SIN GANARLE EN CU