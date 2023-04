Antonio Mohamed sabe perfectamente lo que significa un duelo entre Pumas y América, y que es una rivalidad que se trae en la sangre. Y ahora que defiende el azul y oro, después de que todo el 2014 dirigió a las Águilas y fue Campeón en el Apertura, está convencido de que para la afición felina él no es americanista.

"Sé la rivalidad que existe, estuve del otro lado, te la hacían sentir, ahora estoy de este lado y te lo hacen sentir. Es más vi un Sub18 femenil y terminaron a los trancazos, es una rivalidad muy pura desde chavos en las fuerzas básicas, es un Clásico muy sanguíneo, intentaremos estar a la altura.

"Yo no creo que me identifiquen con América, si me identifican con Monterrey seguramente sí, pero con América no. Ahí trabajé un año, soy entrenador y las cosas se dieron, pero fue efímero como futbolista, fueron dos partidos como futbolista y como entrenador fue un año, es una experiencia imborrable para mi, pero ahora estoy acá y representando a estos colores con mucho orgullo", dijo a RÉCORD.

Pero Pumas no se 'juega la vida' sólo ante América, pues en la última fecha visitan a Rayados, equipo que el 'Turco' aprecia y donde fue Campeón en 2019.

"Estoy comprometido con Pumas y buscaremos ganar los dos partidos, más que nada sí ir a la cancha de Monterrey como visitante que nunca he ido, no conozco el vestuario de visitante, lo voy a conocer. Tengo un cariño especial por el club, la institución, la ciudad, pero ahora estoy de este lado y buscaremos ir a ganar", expresó.

