Andrés Lillini: 'Dani Alves estaba muy dolido por no poder ganar con Pumas'

El primer torneo de Dani Alves con Pumas no fue el esperado. Y es que al brasileño le costó ganar un partido en el Apertura 2022, hecho que le frustraba bastante debido a que nunca había experimentado una situación similar en su carrera, según reveló Andrés Lillini.

A pesar de que el objetivo del lateral brasileño era ir al Mundial de Qatar 2022, el estratega argentino señaló en una entrevista con ESPN que el jugador estaba concentrado únicamente en el equipo, donde incluso le aseguraba constantemente que lo sacarían adelante

"Él venía hablando mucho conmigo, no hablábamos del Mundial, estaba muy dolido por no ganar, no estaba costumbrado a estas cosas y me decía que me quedara tranquilo porque lo vamos a sacar adelante", comentó.

"Hizo muchas cosas por el grupo y no pudimos torcer la situación de los resultados, pero se sentía muy mal e hizo un esfuerzo grande, pero cuando las cosas no salen, las inercias es mejor romperlas de una vez, porque sino perjudicas a mucha gente y no hay que perjudicar al futbolista", agregó.

Lillini considera que Dani Alves ha jugado mejor de lo que se ha dicho desde que arribó al país, por lo que está contento debido a que logró cumplir el objetivo que se planteo con la Selección de Brasil.

"Satisfecho porque vino a Pumas a cumplir un objetivo, ha jugado. Lo ha hecho bien, contrario a los que dicen cualquier barbaridad. Contento por él porque tiene una edad que podría estar en su casa, pero sigue compitiendo, se enoja, quiere estar y el premio le llegó que es otro Mundial más", manifestó.

Por último, el estratega de los Rayos explicó que: "Si fueran técnicos como yo y tienen a Dani Alves, tampoco lo hubieran sacado".

