Andrés Lillini tras última victoria de Pumas: 'Dedicamos los triunfos a la afición'

El trabajo positivo que Pumas ha logrado reafirmar jornada tras jornadas en el presente torneo, va con dedicatoria a la gente que ha creído en el equipo, las opiniones contrarias no tiene cabida al interior del plantel, así lo considera Andrés Lillini, técnico auriazul.

“Trabajamos y hacemos bien las cosas y dedicamos los triunfos a la gente que quiere que nos vaya bien. Soy alguien que se nutre de lo positivo y con eso me mantengo y el grupo lo mismo, si hay alguien que todavía no le gusta este Pumas, bienvenido sea pero realmente no es algo que nos interese”, declaró en conferencia de prensa.

Además, el estratega afirmó que si han tenido resultados favorables es gracias al trabajo de los jugadores y aunque continúan como el único plantel invicto del torneo, aseguró que esto no es lo de mayor importancia, pues su prioridad es clasificar a Liguilla.

“Los jugadores nos pusieron ahí, se los dije antes de empezar el partido. No jugamos por el invicto, jugamos para entrar en la Liguilla, pero sí nos ponen felices esos pasos que vamos dando porque el grupo lo hace posible”, apuntó.

