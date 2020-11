Andrés Lillini: 'Pumas ha hecho perder mucho dinero a los apostadores'

El torneo que ha realizado Pumas ha resultado sorpresivo para muchos, pero no para el técnico Andrés Lillini, a quien le resulta complicado entender por qué existen sectores que siguen demeritando el rendimiento de su equipo, pues consideró que los buenos resultados no son cuestión de suerte, sino el fruto del trabajo que han realizado sus jugadores.

“Me causó una rara sensación de que se le castigue tanto a un equipo de que se va a caer, hicimos perder mucho dinero a los apostadores. No sé porque, hemos sido legítimos en los recursos que hemos usado, desde el primer día. Creo que se tienen que acostumbrar a ver a Pumas ahí, Para algunos es suerte, no creo que exista la suerte o mantenerla tanto tiempo, para otros es trabajo, es lo que dignifica lo que hemos hecho”, declaró para ESPN.

El etratega no se conforma con lo que se ha hecho hasta ahora y considera que Pumas no puede permitirse una mala Liguilla.

“Si perdíamos con Cruz Azul iba a ser una gran desilusión para nosotros, si no hacemos una buena Liguilla, va a ser una gran desilusión. Si hay algo que no me permitiría es estar en una institución tan grande, ser el técnico de la Primera División y tener un mensaje de ‘me alcanzó con esto’, iría en contra de mis ideales. Si no hacemos una buena Liguilla nos dolería mucho y sería una desilusión para mí muy grande”, apuntó.