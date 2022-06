Alan Mozo se despidió de los Pumas: 'Tu playera la sudé y defendí con el corazón'

Alan Mozo hizo oficial su salida de los Pumas. El futbolista mexicano publicó en sus redes sociales un mensaje emotivo de despedida; externando su sentir en torno a la afición, el club y Andrés Lillini.

"¿Por dónde empezar? Podría ser cuando a los 9 años en una carta plasmé algunos de mis sueños y sin duda tú no podías faltar, o tal vez cuando por fin logré quedarme en tus fuerzas básicas (después de 3 intentos jaja) y corrí a contárselo a mis papás que nunca permitieron que renunciara a ti. Pero sin duda nuestra historia empieza desde mucho antes, comienza en El EOU, fue el primer estadio que conocí a muy corta edad y desde ahí fue inevitable enamorarme de ti.

"Te defendí desde las gradas, siendo tu balonero y a base de mucho esfuerzo y sacrificio logré hacerlo también en la cancha. Ya como jugador, cometí errores que me dejaron mucho aprendizaje, que me ayudaron a madurar y a encontrar mi mejor versión, pero de algo puedes estar seguro, que tu playera la sudé y defendí con el corazón", publicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Mozo recalcó el agradecimiento para con Lillini, su último entrenador que tuvo en el conjunto auriazul, mismo que le brindó la confianza que necesitaba el defensa.

"Andrés gracias por confiar en mí cuando más lo necesitaba. Afición... no hay forma de describir con exactitud lo que es escuchar al estadio que yo visitaba desde pequeño corear mi nombre, es algo indescriptible, Ustedes me vieron crecer, equivocarme y volver a superarme y hoy me toca despedirme de ustedes", añadió.

Aunque todavía no hay nada concreto sobre su próximo destino, diferentes reportes indican que Alan se convertirá en refuerzo de las Chivas, club al que enfrentó en su debut (16 de septiembre del 2017).

"Se despide el Niño que escribió esa carta 16 años después, sabiendo que este ciclo llegó a su fin y con la seguridad de que estoy preparado para afrontar los nuevos retos que esta profesión tiene para mí. El agradecimiento es la memoria del corazón y quiero que sepas que tú siempre estarás en el mío. Gracias Pumas y Hasta Siempre", finalizó.

