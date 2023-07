Adrián Aldrete, nuevo capitán de Pumas: "Es una responsabilidad bastante grande"

Adrián Aldrete es consciente de la gran responsabilidad que tiene al haber sido nombrado como capitán de Pumas, por lo que tiene Claro que entre todo el grupo deberán de contagiarse para entender la importancia que tiene su próximo partido ante el FC United.

"Es una es una responsabilidad bastante grande e importante el ser capitán de un equipo grande y con tanta historia como lo es Pumas. Simplemente entre el grupo es contagiarnos de lo importante que es esta situación, de que es un partido a matar o morir y tenemos que salir así, tenemos que salir sin reservarnos absolutamente nada, recordar los talentos y las cosas buenas que hacemos para replicarlo y hacer un partido perfecto", comentó Aldrete.

El futbolista de 35 años destacó que para su próximo partido ante 'Los hombres de Negro', tienen que ser menos reactivos, ya que ellos tienen que ser los que propongan en el partido: "Creo que ha habido detalles, cada partido es una circunstancia totalmente distinta, lo que sí, creo que hemos sido reactivos, que eso no nos conviene tanto, porque significa que no estamos accionando primero, lo importante es que lo sabemos, hemos rescatado momentos del partido, pero hemos regalado mucho tiempo y en una competencia como esta no puede ser así, tenemos que ser un poco más más activos desde el principio"

Finalmente, el lateral mexicano destacó que al haber tenido más tiempo en Washington, pudieron trabajar de mejor manera: "Fue importante el el tener una estadía un poco más larga, porque creo que la semana se se puede hacer de mejor forma, obviamente tienes entrenamientos donde el descanso en el hotel es importante, entonces puedes hacerlos con alta intensidad buscando el objetivo que quieres. y bueno eso lo tuvimos en unas canchas aparte de muy buen estado en esta ciudad entonces creo que la preparación es bastante buena"

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: SHOHEI OHTANI IMPLANTA RÉCORD EN MLB TRAS BLANQUEADA Y PEGAR DOS CUADRANGUALARES EN DOBLE CARTELERA