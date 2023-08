Pumas vence a los Tigres tras cinco años sin ganarle en CU

Por fin Pumas volvió a ganar en el torneo y lo hizo de la mano de Huerta, pero sobre todo de su 'Comandante', que volvió al 11 estelar y coincidió en que Universidad le pegó a Tigres aún Campeón, 2-1.

Y es que la falta de gol llevó a Antonio Mohamed a volver a poner a Juan Ignacio Dinenno de titular, y el futbol le dio la razón, pues fuerl autor del segundo tanto del triunfo, con el que le volvieron a ganar a Tigres en CU después de cinco años, pero sobre todo, Dinenno mandó el mensaje de que él no se mueve de Pumas.

Es cierto que la contundencia sigue siendo un problema severo en Pumas, pero las decisiones del árbitro Fernando Hernández pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro, o por lo menos el de la primera mitad. Y es que más allá de que Salvio, Huerta, Dinenno y compañía fallaron frente al marco, el central omitió primero, un pisotón de Javier Aquino sobre el 'Chino', acción con la que no dudó y no recurrió al VAR a revisar. Y posteriormente, en el tiempo añadido, en la misma jugada, Samir estaba deteniendo a Fernández, y Pizarro a Magallán; sin embargo, el silbante no lo consideró.

¡GL! ¡Ya lo ganan los Pumas! El Toro Fernández anotó el primer gol del partido.#LigaBBVAMX | #NoTeLoPierdas pic.twitter.com/MD4qIWnB6p — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 28, 2023

Arrancó el segundo tiempo y a como se estaba dando el encuentro, sólo un error podía marcar la diferencia y así fue al minuto 50. El 'Toro' Fernández disparó desde fuera del área y la pelota se le fue de las manos al portero Nahuel Guzmán, el gol fue una descarga de presión para todo Pumas y el propio Fernández que celebró de manera eufórica su primer tanto de liga con Universidad.

El momento anímico era de Pumas; sin embargo, enfrente tenía un rival que podía despertar en cualquier momento y para ello el técnico Antonio Mohamed hizo las modificaciones que consideró adecuadas sacando a Fernández y mandando a Del Prete al campo.

El dominio de Universidad sobre Tigres era notorio, pero la puntería de la UNAM seguía estando desviada, pues por más que llegaban, no se les daban más goles.

El tiempo le dio la razón 'arbitral' a Pumas porque en la recta final del juego, nuevamente Aquino le cometió una falta Huerta que ahora sí no pudo pasar desapercibida para el árbitro que marcó penalti, y después del tradicional 'show' de Nahuel Guzmán, Juan Ignacio Dinenno anotó a la perfección, y el gol le sirvió para dejarle claro a la afición, que él se queda en el Pedregal.

Ya luego Ozziel Herrera hizo el gol tigre que sí acortó el marcador, pero no evitó la derrota de Tigres que esta vez visitó CU sin André-Pierre Gignac.

