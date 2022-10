Nicolás Larcamón sobre su estadía en Puebla: "Hoy no tengo el deseo de buscar nuevos horizontes"

Nicolás Larcamón se ha consolidado como uno de los técnicos más regulares de la Liga MX y es su trabajo el que lo ha puesto en la mira de varios clubes en el futbol mexicano, aunque el dirigente descartó rumores sobre su posible salida del Puebla.

“Hoy no tengo el deseo de buscar nuevos horizontes. El día que yo sienta que no hay esa contraparte o un deseo de seguir creciendo un proyecto más fuerte, más sólido y más consistente, ahí creo que yo me voy a sentir medio alejado”, dijo el timonel camotero en entrevista con TV Azteca.

Por otra parte, el entrenador argentino se pronunció con respecto a la destitución de algunos de sus compatriotas que también ocuparon banquillo en el futbol mexicano como lo son Andrés Lillini con Pumas y Diego Cocca con el Atlas, y lamentó que en algunos casos los dirigentes sean los primeros en salir de los clubes a falta de resultados.

“Lo lamento porque de alguna manera habla de qué a otros entrenadores les ha costado los cargos, somos ese fusible que siempre cuando la cosa no va bien es el que sale, yo como colega no lo siento tan simpático”, afirmó el estratega.

Ahora, Larcamón vivirá una nueva edición de Repechaje con ‘La Franja’, fase en la que enfrentará al Guadalajara con la aspiración clara de poder acceder a la ‘Fiesta Grande’ por cuarta vez de manera consecutiva.

