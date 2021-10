Larcamón tras derrota vs Pachuca: 'Me cuesta entender ciertas decisiones arbitrales'

Nicolás Larcamón no pudo ocultar su molestia con el arbgitraje después de que el Puebla perdiera el encuentro como local ante el Pachuca y aseguró no entender ciertas decisiones arbitrales.

"Me cuesta mucho entender ciertas decisiones, hoy no entiendo realmente, lo intento, vuelvo a ver la jugada, a analizar el tiempo adicionla, el tiempo efectivo, hoy me toca decir basta, indudablemente tenemos cosas que mejorar, pero hoy fuimos dominadores", declaró Larcamón al final del partido.

Un gol de Amaury Escoto anulado a La Franja a los 14 minutos del partido pudo haber dado un camino distinto al encuentro en donde terminaron perdiendo la ventaja que tenían.

"Necesito entender algunos fallos (del árbitro) sin entrar en fallos anteriores. No creo que sea intencional, pero en los últimos partidos contra equipos fuertes que movilizan mucho la Liga, nos pasa esto", comentó.

"Me cuesta entender la decisión de la persona a cargo del VAR porque ni siquiera pidieron revisar la falta sobre Fideo, es raro, es incómodo este tipo de decisiones, no son justas", lamentó.

