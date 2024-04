¿Era penal? Comisión de árbitros revela error arbitral en el Puebla vs Tigres

Confirmaron error arbitral. La Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol ha hecho pública la equivocación del silbante Jorge Abraham Camacho Peregrina y su cuerpo arbitral durante el partido entre el Puebla y Tigres de la jornada 13 del Clausura 2024.

A través de un video difundido en redes sociales, la Comisión confirmó que se cometió un doble error por parte del cuerpo arbitral en la jugada que generó la polémica. En dicha acción, el jugador Santiago Ormeño de Puebla fue derribado dentro del área por un defensor de Tigres, lo que muchos consideraron como una clara falta merecedora de un penal a favor del equipo local.

El árbitro, sin embargo, decidió no sancionar la falta argumentando que el contacto no era suficiente para otorgar un penal, y además el árbitro asistente no levantó la bandera por un posible fuera de juego del jugador del Puebla al inicio de la jugada.

Ahora, según el análisis realizado por la Comisión de Arbitraje, se determinó que hubo un doble error en la evaluación de la jugada. Si bien existía una falta clara sobre Ormeño por parte del defensa de Tigres, no debió ser sancionada como penal debido a que el delantero del Puebla estaba en posición de fuera de juego al inicio de la acción.

"Lo que debió suceder en esta jugada con un correcto procedimiento, es sancionar el penal por parte del silbante y el árbitro asistente debió levantar la bandera indicando el fuera de juego del jugador del Puebla. Con esto, el VAR hubiese revisado ambas jugadas y determinado que existía un fuera de juego previo", declaró la Comisión.

Audios del #VARLigaMX J13 | Puebla Tigres En esta jugada, el árbitro consideró contacto insuficiente para sancionar penal y el asistente no levantó la bandera para señalar fuera de juego. Técnicamente hubo dos errores en la evaluación de esta acción.pic.twitter.com/1aSzG3AssO — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 31, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡OTRA VEZ FUERA! ANDRÉS GUARDADO ES BAJA PARA EL DUELO VS NECAXA, SIGUE SIN SALIR DE LA LESIÓN