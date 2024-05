Preparador físico de Pachuca: 'Mínimo deben jugar cada 72, no cada 48 hrs"

El pasado martes los Tuzos de Pachuca jugaron la Semifinal de la Concacaf Champions Cup, donde eliminaron al América, y ya se preparan para jugar el Play-In, encuentro que se disputará apenas 48 hrs después del juego ante los azulcremas.

Este miércoles, en RÉCORD+ en Construcción, Rubens Valenzuela, preparador físico de los Tuzos de Pachuca, habló en exclusiva sobre lo que él considera correcto para los jugadores, no solo de los Tuzos, sino de todo el futbol mexicano.

"Cuando hablé, hablé por el futbolista, yo no soy Pachuca, nosotros no estaríamos en esta situación, pero lo puede pasar a cualquiera, me gustaría que el futbol mexicano creciera, esta situación la puede tener cualquier equipo, un jugador no puede jugar antes de las 72 horas, las 48 hrs están porque se votó acá, eso se votó en México", comentó Valenzuela.

Valenzuela comentó que lo ideal es que se jueguen cada 72 y no cada 48, como está estipulado en el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol.

'Las reglas las ponen los de saco y corbata, no los de short y pants"

Asimismo, Valenzuela propone juntar a todos los especialistas de la salud deportiva para trabajar mejor en cancha y con los descansos de los jugadores, aunque aseguró, que desafortunadamente, las reglas en el futbol mexicano las ponen la gente de pantalón largo y no los que están dentro de la cancha.

"Científicamente, son 72 horas, tendrían que hacer una reunión científica y poner los puntos para que, apelando a todos los conocimientos que tienen se juegue cada 72 horas, esto va a poder molestar un poquito, las reglas la ponen los de saco y corbata, no lo ponen los de Short y Pants", aseveró el preparador físico tuzo.

