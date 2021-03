Pezzolano sobre posible renuncia tras mal paso de Pachuca: 'No sé tirar la toalla'

Se viven momentos de incertidumbre en Pachuca. Luego de la derrota a manos del América, el técnico de los Tuzos Paulo Pezzolano se demoró en salir a la sala de prensa y al llegar se negó a responder las preguntas de la prensa y dio como argumento que lo hecho por su equipo no es lo que se esperaba, aunque dejó en claro que no renunciará al cargo y él juntos su cuerpo técnico se mantendrán fuertes.

“Hoy fue un partido en el que sencillamente fue algo que no se quería, entonces me pueden preguntar mil cosas pero no les voy a contestar. No sé tirar la toalla, lo único que van a ver es un cuerpo técnico fuerte”, reconoció el entrenador al término del partido.

Serán horas claves en la Bella Airosa, la cabeza del entrenador uruguayo podría rodar, debido a que los malos resultados se han hecho presente a lo largo de toda la campaña. Los hidalguenses son el único equipo de toda la Liga que no han ganado en ninguno de sus cotejos disputados, razón por la que están hundidos en el fondo de la tabla con tres puntos , producto de los empates ante Chivas, León y Bravos de Juárez.

La última vez que los Tuzos celebraron una victoria en la Liga, fue en el Repechaje del Guard1anes 2020, en el que golearon 3-0 a Santos para obtener su boleto a la Liguilla, donde fueron eliminados por Pumas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: LIGA MX: AMÉRICA VENCIÓ A PACHUCA Y EXTENDIÓ SU INVICTO DE LOCAL EN EL TORNEO

Habrá que esperar si la directiva del Pachuca decide tomar medidas drásticas en el banquillo para recomponer el desastroso andar del equipo esta temporada.