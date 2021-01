Pezzolano sobre la falta de contundencia: 'Cuando se abra el arco, van a entrar todas'

Pachuca no ha ganado ningún partido en lo que va del torneo y sólo tiene un gol anotado, situación que no inquieta a Paulo Pezzolano, entrenador de los Tuzos, quien tiene plena confianza en que los goles llegarán pronto para su equipo. Mientras tuvo que quedarse con el mal sabor de la derrota ante Cruz Azul (0-1).

“Un equipo que vino a defender (Cruz Azul). Nosotros buscamos por todos lados y no encontramos el gol, es un déficit que estamos teniendo desde la Liguilla con Pumas, pero también hay tranquilidad porque prefiero perder de esta manera, el equipo hizo todo para ganar, cuando la pelota no entra, no entra. Tendremos que lograr 15 o 20 chances para convertir, pero cuando se abra el arco van a entrar todas, pero este es el Pachuca que vamos a ver, siempre yendo para adelante.

“Estamos generando y los jugadores deben tener la tranquilidad para meterla, pero no me preocupa, me preocuparía sino tuviéramos opciones, es cuestión de puntería y hay que tener paciencia, estamos tranquilos porque el equipo deja todo en los partidos, y los goles ya van a venir. Los jugadores que tengo son unas bestias en la cancha, se entregan y ya van a venir (los goles)”, explicó.

Y aunque está a la espera de que lleguen los goles a favor, el entrenador de la escuadra hidalguense reiteró la tranquilidad que le causa la situación por la que pasa su equipo, ya que pese a todo, han dado buenos partidos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: CRUZ AZUL: VENCIÓ CON MUY POCO A PACHUCA, PERO SALIÓ DE LA MALA RACHA

“El equipo en los tres partidos se ha visto un Pachuca siendo protagonista, yendo para adelante, buscando chances de gol. Estoy muy tranquilo porque veo un equipo que va para adelante y nos está pasando el toque final que ya va a venir y eso se logra con paciencia, y vamos a empezar a festejar”, dijo.