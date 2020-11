Paulo Pezzolano: 'Las ganas siempre estuvieron, sólo nos faltó el gol'

Pachuca le dijo adiós al sueño de pelear por el campeonato, sin embargo, no hay malas sensaciones por el rendimiento del equipo, así lo aseguró Paulo Pezzolano , quien aseguró no hay nada que reclamar a sus dirigidos y se dijo orgulloso por lo que mostraron en la cancha.

“No hay nada para reprochar, que se vayan con la cabeza en alto, orgullosos, siguen cosas a corregir. Primero que nada orgulloso de ellos, Pachuca tiene muchos jóvenes dentro de la cancha y las ganas siempre estuvieron, sólo nos faltó el gol y tenemos que tratar de conseguirlo para el siguiente semestre”, expuso en conferencia de prensa.

Y aunque el estratega consideró que su equipo mereció más por la manera tan efectiva en la que encararon todo el torneo, también tiene en claro que los hizo falta contundencia frente a la portería rival y ahora ya se enfoca en corregir las fallas que tuvieron para llegar de la mejor forma a la próxima campaña.

“El futbol no es merecimiento, son goles. Merecimos un poco más sin duda, nos faltó el gol, pero no hay nada por hacer. Pasó Pumas, nos queda descansar y preparar la temporada que viene. Pachuca hasta el último minuto con la frente en alto y no dejaron de buscar, me deja tranquilo, esto es así, si no se da en un semestre se puede dar en el otro, queda corregir los detalles”, apuntó.

